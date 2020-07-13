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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: تطاير فستان لجين عمران يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي ويسرق الأضواء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements تخفيف إجراءات الحجر المنزلي التي فرضها انتشار تخفيف إجراءات الحجر المنزلي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد ، تستعيد الإعلامية السعودية لجين عمران نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق نشرت فيديو جديداً طريفاً لها وهي ترتدي فستاناً طويلاً واسعاً واللافت أنها جعلته يطير بطريقة مفتعلة ما أثار اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين. وتلقت الكثير من التعليقات الإيجابية حيث أثنى العديد من هؤلاء على أناقتها وحسن خياراتها وحقق المقطع أكثر من 312 ألف إعجاب في مدة قصيرة جداً. وأرفقته لجين بالتعليق: “عشق الفساتين الخفيفة والكلوش في الصيف. مريحة جداً وبتبرد”.

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