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عدن - ياسمين التهامي - ماهي الدولة العربية التي تتصدر فيها النساء أكثر زيارة للمواقع الإباحية..؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أحد المواقع الاباحية الكبرى عالميا، أن حجم المنافسة في العالم العربي آخذ في التزايد، وان المستخدمين ليسوا ذكورا فحسب بل البنات أيضاً. ومن بين قائمة ترصد أعلى معدلات استخدام الموقع عالمياً بين الفتيات، حيث احتلت دولة عربية وسط القائمة وفق ما جاء في موقع “هافينغتون بوست”. الموقع قدم مجموعة من الخرائط والرسوم البيانية عن طريقة استخدام رواده للمحتوى نقلتها صحف أجنبية عديدة، ومن بين ذلك كانت قائمة تضم 29 دولة تمثل أعلى معدلات المشاهدة بين الفتيات، وفي المرتبة الـ 16 كانت مصر بواقع 9 دقائق و31 ثانية فيما تحتل الفلبين رأس القائمة بواقع 14 دقيقة و20 ثانية في الزيارة.الموقع الذي كشف عن معلوماته قبل أيام قال إنه فعل ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي ولمعرفة الرغبات الجنسية للنساء في أنحاء العالم(!). فيما يتصل بالشرق الأوسط، أظهر الموقع إن الممارسات الجنسية بين النساء كانت مطلوبة في مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق والإمارات، فيما مقاطع الفيديو لشباب عرب كانت مطلوبة في دول كليبيا والمغرب، فيما يبحث الأتراك عن المراهقات. وغابت المعلومات عن دول عربية عديدة بسبب حظر الدخول، فيما ظهرت دول أخرى رغم الحظر. أحد المواقع الاباحية الكبرى عالميا، أن حجم المنافسة في العالم العربي آخذ في التزايد، وان المستخدمين ليسوا ذكورا فحسب بل البنات أيضاً. ومن بين قائمة ترصد أعلى معدلات استخدام الموقع عالمياً بين الفتيات، حيث احتلت دولة عربية وسط القائمة وفق ما جاء في موقع “هافينغتون بوست”. الموقع قدم مجموعة من الخرائط والرسوم البيانية عن طريقة استخدام رواده للمحتوى نقلتها صحف أجنبية عديدة، ومن بين ذلك كانت قائمة تضم 29 دولة تمثل أعلى معدلات المشاهدة بين الفتيات، وفي المرتبة الـ 16 كانت مصر بواقع 9 دقائق و31 ثانية فيما تحتل الفلبين رأس القائمة بواقع 14 دقيقة و20 ثانية في الزيارة.الموقع الذي كشف عن معلوماته قبل أيام قال إنه فعل ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي ولمعرفة الرغبات الجنسية للنساء في أنحاء العالم(!). فيما يتصل بالشرق الأوسط، أظهر الموقع إن الممارسات الجنسية بين النساء كانت مطلوبة في مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق والإمارات، فيما مقاطع الفيديو لشباب عرب كانت مطلوبة في دول كليبيا والمغرب، فيما يبحث الأتراك عن المراهقات. وغابت المعلومات عن دول عربية عديدة بسبب حظر الدخول، فيما ظهرت دول أخرى رغم الحظر.

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