شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يهاجم مذيعة على الهواء مباشرة ويطلب منها اغرب طلب في حياتها فقامت بتلبية طلبة على الفور امام المشاهديين وبكل جرأة..(فيديو صادم)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب يهاجم مذيعة على الهواء مباشرة ويطلب منها اغرب طلب في حياتها فقامت بتلبية طلبة على الفور امام المشاهديين وبكل جرأة..(فيديو صادم)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الهواء مباشرة وفي مشهدٍ غير متوقع، تعرضت مراسلة قناة “سي ان ان برازيل” لسطو مسلح . الحادثة وقعت أثناء تغطية المراسلة “برونا ماكيدو” حالة الطقس في مدينة سان باولو التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار منذ السبت. وتفاجأت “ماكيدو” حين اقترب منها لص معتمرا قبعة على رأسه وبيده سكين وطلب منها أن تسلمه هاتفها المحمول بسرعة، حيث انصاعت له وسلمته ما طلب بعد ضغط منه وتهديدها بالسكين. ولم يكتف اللص بما حصل عليه؛ إذ طلب منها أن تبتعد عن مساحة التصوير قليلاً، ولما فعلت طلب منها أن تسلمه محمولا آخر كان لديها، ففعلت وسط استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا ثانيا كان في جيبها وغير ظاهر للعيان. وتعتقد الشرطة أن المسلح تابع لجماعة من اللصوص المحترفين، ولديهم خبرات. أما المذيع الذي كان يتحدث للمراسلة من الأستوديو، فرأى كل شيء أمامه على الشاشة من دون أن يدري حقيقته تماما، إلا حين فر اللص من المكان. الهواء مباشرة وفي مشهدٍ غير متوقع، تعرضت مراسلة قناة “سي ان ان برازيل” لسطو مسلح . الحادثة وقعت أثناء تغطية المراسلة “برونا ماكيدو” حالة الطقس في مدينة سان باولو التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار منذ السبت. وتفاجأت “ماكيدو” حين اقترب منها لص معتمرا قبعة على رأسه وبيده سكين وطلب منها أن تسلمه هاتفها المحمول بسرعة، حيث انصاعت له وسلمته ما طلب بعد ضغط منه وتهديدها بالسكين. ولم يكتف اللص بما حصل عليه؛ إذ طلب منها أن تبتعد عن مساحة التصوير قليلاً، ولما فعلت طلب منها أن تسلمه محمولا آخر كان لديها، ففعلت وسط استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا ثانيا كان في جيبها وغير ظاهر للعيان. وتعتقد الشرطة أن المسلح تابع لجماعة من اللصوص المحترفين، ولديهم خبرات. أما المذيع الذي كان يتحدث للمراسلة من الأستوديو، فرأى كل شيء أمامه على الشاشة من دون أن يدري حقيقته تماما، إلا حين فر اللص من المكان.

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