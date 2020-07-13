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عدن - ياسمين التهامي - طبيب الفنانة ‘‘رجاء الجداوى‘‘ يصدم جميع محبيها ويكشف عن الشيئ التي كانت مداومة علية ولم تقطعه ابداً الى ان اخذ الله روحها!! شاهد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الدكتور محمد سامي، الطبيب المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنه مر عليه أسبوع من ترك مستشفى العزل بعد أن تعافى من فيروس الدكتور محمد سامي، الطبيب المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنه مر عليه أسبوع من ترك مستشفى العزل بعد أن تعافى من فيروس كورونا ، وكان قد مكث في المستشفى لمدة 21 يوما، وأن الأعراض انتهت تماما، كما أن الإشاعة المقطعية ظهرت جيدة للغاية، مشيرا إلى أنه تفاجأ بالأخبار التي تم تداولها بأنه قد توفى. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "الناس اللي أعرفها اتخضت واتصلت بيا، واحد من صحابي اتصل بيا بيقولي بيقولو أنت موت، أنت بتعمل إيه دلوقتي، قولتله أنا باكل مانجا تعالى كل، وإحنا في الإسماعيلية مشهورين بيها أوي". وأوضح، أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت في قمة الذوق والأخلاق وكانت تقرأ القرآن وملتزمة بتعليمات الأطباء بالمستشفى، وكانت ذات ذاكرة جيدة، وأخبرته في وقت سابق أنها ولدت في الإسماعيلية وتحب هذه المدينة للغاية، وكانت راضية بقضاء الله طوال الوقت، وعندما نسألها عن حالتها ترد برد واحد: "الحمد لله وأنا راضية بقضاء ربنا".

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