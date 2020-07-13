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عدن - ياسمين التهامي - لحظة إعدامة ‘‘صدام حسين‘‘ يرفض النطق بهذه الكلمات مقابل إلغاء حكم الإعدام وإطلاق سراحه..لن تصدقو ماهي الكلمة التي رفض نطقها وكانت ستنقذة من الموت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements محامية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشرى خليل، وقائع جديدة عن موكلها وتفاصيل تكشف لأول مرة عن مفاوضات أمريكية معه مقابل الإفراج عنه. وسردت “بشرى” في حوار حصري مع “rt” تفاصيل ما قالت إنه اتصالات ربع الساعة الأخير بين البيت الأبيض والخضراء قبل ارتقاء المشنقة. في مفاجأة جديدة، كشفت محامية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشرى خليل، وقائع جديدة عن موكلها وتفاصيل تكشف لأول مرة عن مفاوضات أمريكية معه مقابل الإفراج عنه. وسردت “بشرى” في حوار حصري مع “rt” تفاصيل ما قالت إنه اتصالات ربع الساعة الأخير بين البيت الأبيض والخضراء قبل ارتقاء المشنقة. محامية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشرى خليل، وقائع جديدة عن موكلها وتفاصيل تكشف لأول مرة عن مفاوضات أمريكية معه مقابل الإفراج عنه. وسردت “بشرى” في حوار حصري مع “rt” تفاصيل ما قالت إنه اتصالات ربع الساعة الأخير بين البيت الأبيض والخضراء قبل ارتقاء المشنقة. في مفاجأة جديدة، كشفت محامية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشرى خليل، وقائع جديدة عن موكلها وتفاصيل تكشف لأول مرة عن مفاوضات أمريكية معه مقابل الإفراج عنه. وسردت “بشرى” في حوار حصري مع “rt” تفاصيل ما قالت إنه اتصالات ربع الساعة الأخير بين البيت الأبيض والخضراء قبل ارتقاء المشنقة.

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