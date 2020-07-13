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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون أسطورة السينما الهندية ‘‘أميتاب باتشان‘‘ ..شاهدو مصيرة الصادم اليوم وكيف ظهر بحالة يرثى لها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements نجم بوليوود أميتاب باتشان (77 عاماً)، إصابته بفيروس “ نجم بوليوود أميتاب باتشان (77 عاماً)، إصابته بفيروس “ كورونا ” المُستجد ونقله إلى المستشفى فوراً. وقال أشهر نجوم السينما الهندية، باتشان بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لقد أجريت فحص كوفيد – 19، وكانت النتيجة إيجابية”. وتابع: “تم تحويلي إلى المستشفى، اذين قاموا بدورهم بإبلاغ السلطات، وخضعت العائلة والطاقم لاختبارات فحص الفيروس ، النتائج منتظرة”. وطالب باتشان كل من كان على مقربة منه في العشرة أيام الأخيرة أن يخضع للفحص. وبعد ساعات فقط، أعلن نجله الممثل الشهير أبهشيك باتشان (44 عاماً)، أنه مُصاب أيضاً بالفيروس القاتل، وقال في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “في وقت سابق من اليوم ،تم إثبات إيجابية إصابتنا بـ COVID 19، عانينا من أعراض بسيطة، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا”. وأضاف: “أطلب من الجميع أن يبقى هادئا ولا داعي للذعر، أشكركم”. وشكل إصابة أميتاب باتشان ونجله أبهشيك، صدمةً في العالم كافة، والعالم العربي أيضاً، ودشن المغردون هاشتاج #أميتاب_باتشان، والذي تم تداول الخبر خلاله، وتمنوا الشفاء السريع لهما حتى لا يُفجع الوسط الفني بأرواح جديدة يحصدها فيروس “كورونا” المُستجد، والتي كان آخرها الممثلة المصرية رجاء الجداوي، والممثل العراقي حسين السلمان. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في مستشفى والسلطات الصحية في الهند اليوم الأحد إن أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك في حالة مستقرة. ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي، وقال مسؤول هناك إن الأب والابن في حالة مستقرة. وتترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين جايا زوجة أميتاب باتشان وآيشواريا زوجة أبهيشيك. الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند ، يقترب من 850 ألف شخص مع زيادة قياسية بلغت 28 ألفاً و637 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما دفع السلطات إلى إعلان الإغلاق لمدة أسبوع في بنجالور جنوبي البلاد. وارتفع اجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 849 ألفاً و553 شخصاً، كما أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد بوفاة 551 حالة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 ألفاً و674 حالة. وتجاوزت الهند روسيا في عدد حالات الإصابة، وهي الآن خلف الولايات المتحدة والبرازيل، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

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