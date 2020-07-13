شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تفرض 300 ريال رسوم للراغبين بدخول اراضيها .. وتستثني هذه الفئات من القرار! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الصحة البحرينية ، بأنه يتوجب على جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من الساعة 12 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا عند وصولهم المطار وذلك على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 30 دينارًا بحرينيًا .

وأوضحت الوزارة بحسب وكالة الأنباء البحرينية ، أن المسافرين يمكنهم دفع تكلفة الفحص عبر تطبيق “مجتمع واعي” قبل ركوبهم الطائرة متجهين إلى المملكة بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، ويستثنى من ذلك أعضاء طواقم الطائرات، والدبلوماسيون، والمسافرون ضمن مهمات رسمية والعائدون من رحلات علاجية، حيث ستقوم الجهات المختصة بالطيران المدني بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات العاملة بالمطار في هذا الخصوص.

وأضافت الوزارة أنه يتوجب أيضًا على المسافرين القادمين الخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء فحص انتهاء الحجر الصحي وأن يتحمل المسافر تكلفة الفحص البالغة 30 دينارًا بحرينيًا. كما يتعين على القادمين تحميل تطبيق “مجتمع واعي” والتسجيل فيه، وذلك استكمالًا للإجراءات المطلوبة في استمارة البيانات الطبية والتي تتطلبها الإجراءات الاحترازية الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أن المسافرين عبر رحلات التحويل (الترانزيت) لا يخضعون للفحص أو أي من الإجراءات المذكورة، داعيةً جميع المسافرين القادمين إلى المملكة إلى ضرورة الاتصال على 444 في حال شعور أي شخص بأعراض الفيروس واتباع التعليمات التي سوف تعطى لهم