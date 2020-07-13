في رسالة تضامنية مع الشعب اليمني.. الاتحاد الدولي لعمال النقل يطالب بسرعة فتح مطار صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



بعث الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة، تضمنت مطالبته للأمم المتحدة بالضغط لفتح مطار صنعاء على وجه السرعة، بغية التخفيف من معاناة أبناء اليمن خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشار الأمين العام للاتحاد في رسالته التضامنية إلى ضرورة الحفاظ على نشاط النقل في مختلف مناطق اليمن بكل منشأته الخدمية ووسائل النقل وموظفيها في مختلف قطاعاته وتحييدها بعيدا عن الصراع السياسي، مؤكداً أن استمرار نشاطها يأتي من منطلق إنساني يهدف لتخفيف ويلات الحرب والحصار على الشعب اليمني.

نقابات الخطوط الجوية اليمنية ونقابات النقل في الجمهورية اليمنية، من جانبها تقدمت بالشكر والعرفان للأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل ITF “ستيفن كوتن” وللأخ بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل بالعالم العربي على جهودهم المستمرة ووقوفهم الدائم مع عمال النقل في اليمن بشتى الطرق والوسائل.

ودعت النقابات اليمنية، كافة منظمات المجتمع المدني العربية والدولية وكافة النقابات العمالية لدعم رسالة ITF المطالبة بالتضامن مع اليمن بما يضمن تحييد أنشطة ومنشآت النقل وتجنيبها ويلات الحرب والصراع السياسي بدافع إنساني والإسراع بفتح مطار صنعاء لتخفيف معاناة أبناء اليمن.