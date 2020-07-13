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عدن - ياسمين التهامي - معلومات صادمة عن الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ وزوجها ‘‘حسن مختار‘‘.. والجميع مصدوم عندما سمعو هذه الاسرار !

توفت صباح اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوى بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا، وتزوجت الفنانة القديرة مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016 . ونستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات عن حسن مختار زوج الفنانة الراحلة وشارك حسن مختار فى تدريب المنتخب القومى المصرى فى أربع دورات لكأس العالم فى كرة القدم وهى: دورة البرتغال ودورة مصر عام 1997، ودورة الإمارات، بالإضافة إلى تدريبى الحالى للمنتخب القومى للشباب الذى شارك فى بطولة كاس العالم بهولندا، كما حصل مع المنتخب على كأس إفريقيا عام 1986. ونال حسن مختار العديد من الأوسمة والأنماط وشهادات التقدير منها شهادة من مجلس الوزراء عام 73 واللجنة الأولمبية فى نفس العام، وونال وسام الرياضة من الطبقة الثانية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 70 ووسام الرياضة من نفس الطبقة عام 73 من الرئيس السادات، كما تم تكريمه من الرئيس مبارك عندما فاز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية. كما نال العديد من الأوسمة والأنماط وشهادات التقدير منها شهادة من مجلس الوزراء عام 1973، واللجنة الأولمبية عام 1973، ومن الاتحاد القطرى عام 1979، ومن نادى الشباب عام 1987، ومن نادى الشارقة عام 1992، ومن المقاولين العرب عام 2003 وأسهم حسن مختار فى تحقيق إنجازات رياضية عديدة منها بطولة الدورى الممتاز مع نادى الشارقة والمركز الأول فى الدورى المصرى مع الإسماعيلى موسم 1990 والفوز بكأس مصر. وتزوج حسن مختار، من الفنانة رجاء الجداوى التى كانت فى ذلك الوقت تعمل عارضة أزياء وممثلة، وبدأت قصة حب بينهما، عندما التقت رجاء الجداوى بـ"حسن مختار" للمرة الأولى فى السودان أثناء مشاركتها فى مسرحية مع خالتها تحية كاريوكا بعنوان "روبابيكيا"، وكان يلعب مباراة هناك، وأثناء رحلة العودة إلى مصر صارحها برغبته فى الزواج منها، وبالفعل تزوجا بعد العودة للقاهرة. وتوفي حسن مختار في الخامس من شهر مارس عام 2016، بعدما ترك تاريخاً حافلاً بالانجازات مع الساحرة المستديرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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