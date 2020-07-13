شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الغابة ‘‘الأسد الضخم‘‘ ينصب كميناً ‘‘لفيل كبير‘‘ وبعد ان وقع الفيل بالفخ وقام الأسد ولبوته بالإنقضاض علية كانت المفاجأة الصادمة..؟!(فيديو يوثق اللحظة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ملك الغابة ‘‘الأسد الضخم‘‘ ينصب كميناً ‘‘لفيل كبير‘‘ وبعد ان وقع الفيل بالفخ وقام الأسد ولبوته بالإنقضاض علية كانت المفاجأة الصادمة..؟!(فيديو يوثق اللحظة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مرشد سياحي في معسكر سفاري “لمخيمات أفريكان بوش”، كيلفيت نكومو، في منتصف شهر أكتوبر، بمقطع فيديو كيف اصطادت أسود فيلا صغيرا في حديقة هوانغي الوطنية في زيمبابوي. وأظهر الفيديو أسد ولبؤة ينصبا كمينا للفيل حين كان يشرب الماء، فتسلل الأسد من خلف فريسته ليفحص حالة تأهبه وبعد ذلك قامت اللبؤة بلفت انتباه صغير الفيل وفي الوقت ذاته هاجمه الأسد وأسقطه على الأرض. واوضح شاهد العيان كيلفيت، أنه بعد مرور عشر دقائق، قام أسد يدعى هومبا بهجوم كاذب أولا على صغير الفيل ثم قفز على ظهر فريسته في المحاولة الثانية وانضمت إليه اللبؤة وحدث كل شيء بسرعة كبيرة. وأضاف كيفيلت: بعد يومين من هذه الحادثة، رأيت مجموعة أخرى من الأسود تهاجم فيلًا في المنطقة نفسها. لكن كان ذلك الفيل أكثر حظا وقدر على الهرب من الحيوانات المفترسة الجائعة. مرشد سياحي في معسكر سفاري “لمخيمات أفريكان بوش”، كيلفيت نكومو، في منتصف شهر أكتوبر، بمقطع فيديو كيف اصطادت أسود فيلا صغيرا في حديقة هوانغي الوطنية في زيمبابوي. وأظهر الفيديو أسد ولبؤة ينصبا كمينا للفيل حين كان يشرب الماء، فتسلل الأسد من خلف فريسته ليفحص حالة تأهبه وبعد ذلك قامت اللبؤة بلفت انتباه صغير الفيل وفي الوقت ذاته هاجمه الأسد وأسقطه على الأرض. واوضح شاهد العيان كيلفيت، أنه بعد مرور عشر دقائق، قام أسد يدعى هومبا بهجوم كاذب أولا على صغير الفيل ثم قفز على ظهر فريسته في المحاولة الثانية وانضمت إليه اللبؤة وحدث كل شيء بسرعة كبيرة. وأضاف كيفيلت: بعد يومين من هذه الحادثة، رأيت مجموعة أخرى من الأسود تهاجم فيلًا في المنطقة نفسها. لكن كان ذلك الفيل أكثر حظا وقدر على الهرب من الحيوانات المفترسة الجائعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ملك الغابة ‘‘الأسد الضخم‘‘ ينصب كميناً ‘‘لفيل كبير‘‘ وبعد ان وقع الفيل بالفخ وقام الأسد ولبوته بالإنقضاض علية كانت المفاجأة الصادمة..؟!(فيديو يوثق اللحظة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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