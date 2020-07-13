شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC الحسناء المشهورة تخطف الأنظار بجمالها الصارخ بحفل زفافها وتنشر صوره مع عريسها.. وصدمة لجميع المتابعين بعد معرفة من هو العريس..!!(صور مسربة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة MBC الحسناء المشهورة تخطف الأنظار بجمالها الصارخ بحفل زفافها وتنشر صوره مع عريسها.. وصدمة لجميع المتابعين بعد معرفة من هو العريس..!!(صور مسربة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت لت السعودية غادة مصلي مذيعة قناة mbc بعقد قرانها في حفل عائلي، نشرت منه لقطات عبر حسابها على انستقرام كشفت عن كواليس الحدث السعيد. شاركت غادة مصلي فرحتها مع متابعيها بعقد قرانها، فنشرت صوراً من الحدث السعيد عبر خاصية "ستوريز" على انستقرام، ظهرت فيها مع عريسها وهما ينظران لبعضهما البعض برومانسية، ولقطة أخرى أثناء وضعه للخاتم في إصبعها، إلى جانب صورة ليديهما بعد ارتدائهما لخاتم الزواج كما قامت غادة مصلي بنشر صور عدة للتهاني التي انهالت عليها من محبيها عبر حسابها على انستقرام، والتي أعربوا أصدقاءها من خلالها عن سعادتهم بارتباطها وأن حدث زواجها من أسعد الأحداث في 2020. حرصت الإعلامية السعودية غادة مصلي أن تشارك محبيها لحظات من عقد قرانها، فنشرت فيديو قصير لها وهي تصور من نافذة منزلها لحظة وصول العريس وأهله، ومقطع آخر وهي تتزين أمام المرآة. وأطلت العروس غادة مصلي بفستان ناعم من اللون الفوشيا المنقط بالكامل بالأسود، ويأتي التصميم من عند الخصر بطبقات بالعرض والطول من ذات القماش. وفي ذات السياق، باركت المذيعة سارة مراد لزميلتها غادة مصلي على عقد قرانها، من خلال نشر صورتها مع عريسها وكتابة: "ما شاء الله تبارك الله .. قلبي مبسوط وانا اشاركك باحلى خبر .غدوش صارت أحلى عروسة، الله يوفقهم ويسعدهم ويتمملهم على خير، مبروك لاختي يا أطيب قلب...غادة مصلي". شقيقة غادة مصلي وكذلك باركت غدير مصلي لشقيقتها غادة مصلي عبر حسابها على انستقرام، لتعلن عن الخبر السعيد من خلال كلماتها التي قالت فيها: "بفضل من الله تم عقد قران اختي الصغيرة غادة أمس اللهم بارك لهما وعليهما". من هي غادة مصلي؟ غادة مصلي هي إعلامية سعودية حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم في علم الاجتماع، تقدم الآن برنامج "صباح الخير يا عرب" على شاشة mbc منذ عام 2016، دخلت المجال الإعلامي عن طريق الصدفة من خلال برنامج "ورتانا كافيه" الذي شاركت في تقديمه في الفترة ما بين 2002 إلى 2005، ثم قدمت برنامج "عيشوا معنا" بين 2006 إلى 2009. أيضاً قدمت غادة مصلي برنامج "حياتكم" على تليفزيون الآن في الفترة ما بين 2009 إلى 2011، ثم برنامج "سيدتي" على قناة روتانا خليجية عام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة MBC الحسناء المشهورة تخطف الأنظار بجمالها الصارخ بحفل زفافها وتنشر صوره مع عريسها.. وصدمة لجميع المتابعين بعد معرفة من هو العريس..!!(صور مسربة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.