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عدن - ياسمين التهامي - تعرف عليه.. مشروب سحري ينظف القولون وأخراج 9 كيلو من الفضلات الكريهة.. تناوله صباحاً !

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جديد اب برس

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ب تنظيف القولون يعتبر تنظيف القولون أمر هام، لأنة يعتبر القولون له دور مهم في الجسم ولحصة الجهاز الهضمي، وتنظيف القولون فهذا يساعد على تحسن وظائف الجسم وتحسن الجهاز الهضمي على امتصاص الطعام بشكل صحيح، فهذا المشروب يعمل على تنظيف القولون والتخلص من أي تراكمات بالجسم والسموم والبراز وتراكمات السنين، وسوف يتم التخلص من المشاكل التي تواجه الكثيرون بسبب مشكلة القولون وهي، الإمساك والإرهاف وعسر الهضم وفقدان الذاكرة والكثير من المشاكل الأخري التي يسببها القولون تابعوا معنا المشروب الصحي للتخلص من تراكمات القولون والتي يجعل الجسم يعمل بشكل صحي مشروبات هامة لتنظيف القولون 1- مشروب الزنجبيل يستخدم الزنجبيل كعلاج للكثير من الأمراض مثل نزلات البرد والسعال والكحة وضغط الدم والصداع والإمساك، وقد اثبت فعالية الزنجبيل أن يعمل علي تحفيز الهضم والتخلص من الإمساك وانتفاخ البطن والألم الناتجة عن القولون ومشاكله،فشرب كوب كل يوم من الزنجبيل في الصباح هذا يؤدي إلى تنظيف القولون وتطهيره بشكل كبير 2-تناول التفاح التفاح من ألفواكهه المحببة للكبار والصغار وتعتبر من أفضل ألفواكهه لسلامة الجهاز الهضمي، فقد أكدت الدراسات أن التفاح يوجد به ألياف قابلة للذوبان وتعمل على بطء امتصاص الكربوهيدرات من الأكلات، ويساعد التفاح أيضا على استقرار مستويات السكر في الدم، وهذا يجعل حركه الأمعاء افضل ويعمل على تنظيف القولون بشكل طبيعي 3-الليمون الليمون من الأطعمة الممتازة ولها فوائد لا تعد ولا تحصي، ويحتوي الليمون على فيتامين “سي” الذي يساعد في التخلص من نزلات البرد والسعال والكحة والتخلص من حرقان المعدة والحموضة، ويعمل على تعزيز المناعة أيضا، ويمكنك تناول الليمون مع معلقة من العسل على الريق كل صباح قبل الإفطار فهذا الكوب السحري يساعد على التخلص من مشاكل القولون وتراكمات القولون مما يجعله يعمل بشكل طبيعي 4-عصير الخضروات الطازجة يمكنك عمل عصير من الخضروات الطازجة وتجنب المأكولات السريعة فهذه العصير له القدرة العالية في التخلص من تراكمات القولون بشكل كبير، ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والأحماض عليكم ب أخذ مقدار مناسب من الخضروات الطازجة مثل الجزر والسبانخ والطماطم والخيار والكرفس والكرنب والقرنبيط والبقدونس لاستخراج العصير وتناوله يوميا فهذا مشروب سحري وفعال جدا في تنظيف وتطهير القولون