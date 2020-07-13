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عدن - ياسمين التهامي - جمرة القيظ" تضرب الخليج.. حرٌّ لاهب كأنه من "جهنم" في سلطنة عمان والسعودية (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موسم "جمرة القيظ" منطقة الخليج العربي وبدأت حرارته اللاهبة تؤثر على ليوم آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد :

أول جمرة القيظ وتعتبر أمتداداً للأيام الأحر في السنة ومدتها 39 يوماً وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء

وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش

وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر) pic.twitter.com/nnPHDkJu6E — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 11, 2020 موسم "جمرة القيظ" منطقة الخليج العربي وبدأت حرارته اللاهبة تؤثر على السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين، وسط توقعات باستمراره أكثر من شهر. وقال الخبير الفلكي خالد الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر": "ليوم آخر مربعانية القيظ وغدًا الأحد، أول (جمرة القيظ) وتعتبر امتدادًا للأيام الأحر في السنة ومدتها 39 يومًا". وأضاف "الزعاق": "فيها (جمرة القيظ) تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء، وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش، وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر)" وبحسب خبراء في الطقس؛ فإن "جمرة القيظ" ستكون على المنطقة الوسطى والشرقية في السعودية، والمنطقة الوسطى في سلطنة عمان ستتأثر ولن بدرجة أقل تأثيرًا، بينما ستؤثر على كامل قطر والكويت. وفي السياق، تشهد دول الخليج موجة شديدة الحرارة في الوقت الراهن، وسط تحذيرات من المختصين بعدم الخروج من المنازل في دول الخليج من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا لتفادي ضربات الشمس. وتعد درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي من الأشد ارتفاعًا في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا بالصيف؛ بسبب موقعها في شبه الجزيرة العربية ذات الجو الصحراوي والمحاطة بالمياه من عدة أطراف

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