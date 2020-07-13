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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمكنك تهدئة سيارتك الساخنة في غضون ثوان مع هذه الخدعة البسيطة!

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جديد اب برس

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ذه الخدعة ، لن تضطر إلى التجول في سيارة ساخنة بعد فترة طويلة ، بدأ الطقس يبدو لطيفًا مرة أخرى! لقد بدأنا في الواقع نشعر وكأننا في فصل الصيف ، لذلك نتجه جميعًا إلى الخارج للاستمتاع بالشمس (أو الظل). ربما رحلة إلى الشاطئ على جدول الأعمال؟ ولكن إذا كان الجو حارًا في الخارج وكانت سيارتك متوقفة في الشمس ، فستشعر وكأنك تدخل في فرن. لحسن الحظ ، لدينا خدعة من شأنها أن تساعدك على تهدئة سيارتك الساخنة بسرعة كبيرة! من كان يعلم أن الأمر يمكن أن يكون بهذه السهولة … الحرارة هل تعلم أن السيارة التي كانت تحت أشعة الشمس الكاملة يمكن أن ترتفع درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية؟ إذا كانت درجة الحرارة 24 درجة بالخارج ، فيمكن أن ترتفع درجة الحرارة في سيارتك إلى 34 درجة خلال عشر دقائق. في ثلاثين دقيقة فقط يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى 43 درجة. عندما تكون السيارة واقفة في الشمس ، يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة. لن تكون هذه رحلة مريحة جدًا للسيارات. الكثير من الناس يقومون بتفجير مكيف الهواء بمجرد وصولهم إلى السيارة ، لكن هذا يكلف الكثير من الطاقة. وبعض السيارات لا تملك حتى مكيف الهواء! ومع ذلك ، لا داعي للذعر ، لأن هذه الخدعة ستهدئ سيارتك الساخنة المتوهجة في أي وقت من الأوقات على الإطلاق. الخدعة يتم استخدام هذه الخدعة في كثير من البلدان الساخنة لأنها سريعة وفعالة. بالتأكيد ، من الممكن تمامًا تفجير مكيف الهواء لفترة قصيرة لتهدئة سيارتك ، ومع ذلك ، فإن هذا سيكلف الكثير من الطاقة فضلاً عن الوقت. علاوة على ذلك ، ليست كل سيارة بها مكيف هواء ، لذلك لا تعمل هذه الحيلة للجميع. نصيحة التالية هي أكثر كفاءة ويعمل على جميع السيارات. انتقل إلى الصفحة التالية لمعرفة كيفية تهدئة سيارتك في غضون ثوان