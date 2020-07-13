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عدن - ياسمين التهامي - الفوائد الصحية الخمس لاضافة الزنجبيل الى الماء !

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جديد اب برس

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جبيل له تأثير مضاد للالتهابات هل حاولت شرب كوب من شاي الزنجبيل أو الماء بالزنجبيل؟ يعطي جذر الزنجبيل نكهة حارة لمشروبك ، إنه طعم مكتسب. هل تعلم أن شرب شاي الزنجبيل أو الماء مع الزنجبيل له فوائد صحية عديدة؟ بامكانه إزالة السموم كما ان له أيضًا تأثير مضاد للالتهابات. اشربه بانتظام أو اصنع لنفسك كوبًا من شاي الزنجبيل لحل هذه المشاكل الخمس. يمكن أن يسبب الزنجبيل مع بعض الأدوية آثارًا جانبية. لذا ، إذا كنت تتناول أدوية ، اسأل الطبيب إذا كان استهلاك الزنجبيل آمنًا لك. 1. الحيض نوصي بشرب شاي الزنجبيل إذا كنت تعانين من تقلصات خلال الدورة الشهرية، حيث يخفف الماء الدافئ مع الزنجبيل الألم. تم إجراء الكثير من الأبحاث لتناول حبوب الزنجبيل أثناء الحيض. أظهر هذا أن مكملات الزنجبيل ساعدت بالفعل في تقليل التقلصات. بامكانك تناول شاي الزنجبيل او الماء مع الزنجبيل، لذلك إذا كنت تبحثين عن حل طبيعي لتشنجات الدورة الشهرية ، فقد تكون كبسولات الزنجبيل هي الحل. 2. الغثيان يوصي العديد من الأطباء بالماء بالزنجبيل او شاي الزنجبيل للمرضى الذين يعانون من الغثيان أثناء الحمل أو نتيجة العلاج الكيميائي. يساعد الزنجبيل على تفريغ المعدة ، مما يجعل تدفق الطعام إلى الأمعاء أسرع، و هذا يخفف من الغثيان.