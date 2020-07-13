شكرا لقرائتكم خبر عن الكالس على قدميك؟ إذا قمت بهذا، ستقل كمية الكالس بشكل كبير ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكالس على قدميك؟ إذا قمت بهذا، ستقل كمية الكالس بشكل كبير !

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جديد اب برس

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ليل من الحظ ستحصل على أقدام ناعمة حريرية خلال أشهر الصيف ، نحب ارتداء الصنادل ، أو حتى الذهاب حافي القدمين. لقد نقلتنا أقدامنا من أ إلى ب طوال حياتنا ، لذا فمن المنطقي أن أقدامنا بحاجة إلى الرعاية اللازمة بين الحين والآخر. غالبًا ما ننسى هذا ونفعل ذلك مرة واحدة فقط في السنة قبل بداية الصيف مباشرة، عندما نخرج النعال والصنادل من الخزانة. هل أنت على وشك تجهيز قدميك للصيف؟ هذه هي أفضل طريقة لجعل قدميك ناعمة مثل الحرير والتخلص من الكالس. للحصول على أقدام ناعمة حريرية ، من الجيد أن تعرف بالضبط كيف يتكون الكالس. الكالس هو في الواقع سماكة موضعية للطبقة القرنية للجلد. الطبقة القرنية هي الطبقة العليا من الجلد التي تحتوي على خلايا الجلد الميتة من البشرة. كل شخص لديه طبقة رقيقة من الكالس على أيديهم وأقدامهم ، ولا حرج في ذلك. ولكن هل لديك كالس سميكة؟ إذا كان الأمر كذلك ، يمكن أن يسبب لك هذا آلاما مبرحة في النهاية. يتكون الكالس عندما يحمي الجلد الكامن نفسه عندما يكون هناك احتكاك أو ضغط. تنتج هذه الحماية عن تراكم خلايا الجلد الجديدة والميتة ، والتي نعرفها باسم طبقة الكالس على الجلد. ارتداء الحذاء الخاطئ من الأسباب الرئيسية للاحتكاك والضغط على الجلد ارتداء الأحذية الخاطئة. على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب الأحذية الكبيرة جدًا أو ذات النعل الصلب أو الرقيق في تكون الكالس على قدمك بسرعة كبيرة. النعال ، حيث ينزلق كعباك على طول الحواف ، تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالكالس. تكون الوقاية دائمًا أفضل من العلاج ، لذا تأكد من ارتداء أحذية جيدة ، ثم ابدأ في التخلص من الكالس.