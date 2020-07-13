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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب يجب أن تشرب الماء بالليمون كل يوم !

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جديد اب برس

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الماء بالليمون له فوائد صحية عديدة الماء مع الليمون: نضيف ببساطة شريحة من الليمون لإضفاء الحيوية على كوب بسيط من الماء. ولكن هل تعلم أن شرب الماء بالليمون كل يوم له العديد من الفوائد الصحية؟ عديدة جدا لدرجة انك سترغب في الاسراع إلى السوق لتخزين تلك الفاكهة الصفراء. أتحسّ بالفضول حول الفوائد؟ سندرجها لك. 1. يكافح الشيخوخة نحن جميعاً نتقدم في السن ، لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نتقبل الجلد المترهل. بفضل الكميات الكبيرة من فيتامين سي ، يساعد الماء بالليمون على إصلاح خلايا الجلد التالفة ويقلل من العيوب ، والأخاديد العميقة ، والتجاعيد والخطوط الدقيقة. 2. يساعد على منع حب الشباب يمكن أن يساعد شرب كميات جيدة من الماء بالليمون على شفاء بشرتك من الداخل. هذا لا يعني أن حب الشباب والرؤوس السوداء والبقع الجلدية الأخرى ستختفي تمامًا ، ولكن الأمر يستحق المحاولة ، أليس كذلك؟ 3. شعر أقوى وأكثر صحة يساعد ماء الليمون على الحفاظ على صحة شعرك. كما تعزز الخصائص الجيدة في الليمون جذور الشعر ، مما يعزز نمو الشعر الجديد. ماء الليمون له خاصية قابضة يمكن أن تساعد في تقليل دهون الشعر، و هو مفيد جدا! 4. شفاء أسرع من المرض هل لديك نزيف في اللثة؟ املأ كوبًا بماء فاتر وأضف عصير الليمون. ستلاحظ أن النزيف سيكف ​​بعد دقيقة من المضمضة. يساعد هذا التأثير المطهر لماء الليمون أيضًا على الشفاء من المرض. هل تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو ارتفاع في الحلق؟ يساعد ماء الليمون على قتل البكتيريا.