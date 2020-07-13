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عدن - ياسمين التهامي - هل لديك بعض قشور البرتقال ؟ لا ترميه في القمامة لأن هذا ما يمكنك فعله به!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements يكن لدينا أي فكرة أنه يمكنك القيام بهذا ببعض قشور البرتقال! البرتقال مليء بالفيتامينات ولذيذ أيضًا! يعلم الجميع أن البرتقال مصدر رائع لفيتامين ج ، كما أنه يساعدك على الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك. إنها فاكهة رائعة! ولكن هل تعلم أنه يمكنك فعل شيء ممتع حقًا بالقشور؟ اكتشف ذلك في الصفحة التالية .. ماذا تحتاج؟ نصفين من قشور البرتقال 2 من أضواء الشاي الكبيرة قدر اليك كيف تقوم بذلك: قشر البرتقال بطريقة تترك نصفين متساويين من القشور. ازل ورقة الألمنيوم من ضوء الشاي ثم ازل الفتيل من خلال الجزء السفلي من الشمعة. قم بإذابة الشمع. ضع الفتيل الذي أخرجته من الشمعة في منتصف قشرة البرتقالة. صب بعناية الشمع المنصهر في الوعاء وتأكد من بقاء الفتيل في منتصف الوعاء. دع الشمع يجف بشكل صحيح. أشعل الفتيل واستمتع برائحة البرتقال الجميلة في منزلك! يكن لدينا أي فكرة أنه يمكنك القيام بهذا ببعض قشور البرتقال! البرتقال مليء بالفيتامينات ولذيذ أيضًا! يعلم الجميع أن البرتقال مصدر رائع لفيتامين ج ، كما أنه يساعدك على الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك. إنها فاكهة رائعة! ولكن هل تعلم أنه يمكنك فعل شيء ممتع حقًا بالقشور؟ اكتشف ذلك في الصفحة التالية .. ماذا تحتاج؟ نصفين من قشور البرتقال 2 من أضواء الشاي الكبيرة قدر اليك كيف تقوم بذلك: قشر البرتقال بطريقة تترك نصفين متساويين من القشور. ازل ورقة الألمنيوم من ضوء الشاي ثم ازل الفتيل من خلال الجزء السفلي من الشمعة. قم بإذابة الشمع. ضع الفتيل الذي أخرجته من الشمعة في منتصف قشرة البرتقالة. صب بعناية الشمع المنصهر في الوعاء وتأكد من بقاء الفتيل في منتصف الوعاء. دع الشمع يجف بشكل صحيح. أشعل الفتيل واستمتع برائحة البرتقال الجميلة في منزلك!

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