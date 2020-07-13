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عدن - ياسمين التهامي - تسلل خطير قرب سواحل الإمارات إلى داخل عمان.. وتحرك عاجل للشرطة السلطانية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements سواحل سلطنة عمان بالقرب من المياه الإماراتية؛ تسللًا خطيرًا إلا أن تحركًا عاجلًا من جانب خفر السواحل التابع لشرطة عمان السلطانية أوقف المتسللين. وذكرت شرطة عمان السلطانية على حسابها في موقع "تويتر"، أن زوارق شُرطة خفر السواحل ألقت القبض على قارب متسللين قبالة شاطئ منطقة العقر بولاية شناص. وأشارت شرطة عمان السلطانية إلى أنت القارب كان على متنه ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية، لافتةً إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. ولم توضح تحقيقات شرطة عمان السلطانية السبب الرئيسي وراء محاولة تسلل الآسيويين الثلاثة الذين يرجح قدومهم من داخل دولة الإمارات. وتعتبر الحدود "الإماراتية - العمانية" مناطق خصبة للتهريب من الإمارات إلى داخل سلطنة عمان، وألقت شرطة عمان السلطانية القبض أكثر من مرة على مهربين في المناطق الحدودية. سواحل سلطنة عمان بالقرب من المياه الإماراتية؛ تسللًا خطيرًا إلا أن تحركًا عاجلًا من جانب خفر السواحل التابع لشرطة عمان السلطانية أوقف المتسللين. وذكرت شرطة عمان السلطانية على حسابها في موقع "تويتر"، أن زوارق شُرطة خفر السواحل ألقت القبض على قارب متسللين قبالة شاطئ منطقة العقر بولاية شناص. وأشارت شرطة عمان السلطانية إلى أنت القارب كان على متنه ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية، لافتةً إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. ولم توضح تحقيقات شرطة عمان السلطانية السبب الرئيسي وراء محاولة تسلل الآسيويين الثلاثة الذين يرجح قدومهم من داخل دولة الإمارات. وتعتبر الحدود "الإماراتية - العمانية" مناطق خصبة للتهريب من الإمارات إلى داخل سلطنة عمان، وألقت شرطة عمان السلطانية القبض أكثر من مرة على مهربين في المناطق الحدودية.

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