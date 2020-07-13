شكرا لبحثكم عن خبر السيادية للرئيس و12 للشمال ومثلها للجنوب... مصادر تكشف عن أخر تقسيم وزاري للحكومة اليمنية الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر إعلامية عن أخر تقسيم للحقائب الوزارية في التشكلية الجديدة للحكومة اليمنية تنفيذا لاتفاق الرياض. وبحسب المصادر فقد اجتمع الرئيس هادي بمستشاريه وأعضاء هيئة مجلس النواب في العاصمة السعودية الرياض بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد أل جابر وأعضاء من الانتقالي الجنوبي. وذكرت المصادر أنه تم منح المحافظات الجنوبي 12 حقيبة وزارية توزعت كالتالي: حقيبتين سياديتين يعينهما الرئيس هادي و4 حقائب وزارية للمجلس الانتقالي وحقيبة وزارية واحدة لحزب الإصلاح ومثلها لحزب المؤتمر الشعبي العام. Advertisements كما منحت 4 حقائب وزارية لمكونات حضرموت والمهرة وسقطرى. وفي المحافظات الشمالية تم منح 12 حقيبة وزارية توزعت كالتالي: حقيبتين سياديتين يعينهما الرئيس هادي وثلاث حقائب وزارية لحزب الإصلاح ومثلها لحزب المؤتمر الشعبي العام وحقيبة وزارية واحدة للحزب الناصري ومثلها للحزب الاشتراكي اليمني. كما تم منح حقيبتين وزاريتين لحزب العدالة والبناء والسلفيين.

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