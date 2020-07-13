شكرا لبحثكم عن خبر حزب الاصلاح اليمني يفجر مفاجأة ويعلن عن توجه لازاحة الرئيس هادي من منصبه ورسم خارطة جديدة لليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فجر حزب التجمع لليمني للاصلاح عن توجه لبعض القوى الدولية لإتاحة لازاحة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من منصبه واستبداله تحت اي صيغة، دون ان يكشف عن الدول الراغبة في إزاحة الرئيس هادي.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح "علي الجرادي"، قال إن هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغة توافقية أخرى".
وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر "أن الرئيس ليس مستهدفاً كشخص لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي".
وأشار الجرادي إلى أن هذا التوجه الدولي والإقليمي يسعى لرسم خارطة جديدة بعيداً عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الاصلاح اليمني يفجر مفاجأة ويعلن عن توجه لازاحة الرئيس هادي من منصبه ورسم خارطة جديدة لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.