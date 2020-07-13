شكرا لبحثكم عن خبر بن عزيز يظهر في الخطوط الامامية والمواقع القتالية بجبهة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، امس، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية بمحافظة الجوف.

كان في استقباله، خلال الزيارة التي رافقه فيها القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، وقائد قوات التحالف العربي بمأرب اللواء الركن يوسف الشهراني.

واطلع الفريق بن عزيز، خلال الزيارة على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

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وأشاد بالانتصارات المتوالية التي يحققها الأبطال في جميع الجبهات.. مشيداً بمستوى الجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.

وجدد التأكيد على مواصلة السير في طريق الكفاح والنضال بكل تفانٍ وإخلاص وصولاً إلى تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

وقال رئيس الأركان "إن القوات المسلحة لن تألوا جهداً في مواجهة الميليشيات الإمامية الكهنوتية المدعومة إيرانيًا ومختلف المشاريع الصغيرة والتخريبية وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وثمن الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندته للشرعية والجيش الوطني في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.