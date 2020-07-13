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التعليم العالي يلغي الاعتراف بشهادات جامعة العلوم والتكنولوجيا

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يزيد بن سلمان - شبوة - ألغت وزارة التعليم العالي في عدن اعتماد الشهادات الصادرة عن فروع جامعة العلوم والتكنولوجيا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

 

ومنذ منتصف يناير الماضي سيطرت مليشيات الحوثي على جامعة العلوم والتكنولوجيا واعتقلت رئيس الجامعة حميد عقلان وعينت خلفًا له أحد مسؤولي الجماعة ويدعى عادل المتوكل.

 

وقالت مصادر أكاديمية أن استمرار سيطرة الحوثيين على المركز الرئيسي للجامعة في صنعاء تسبب أيضًا في سحب الاعتراف الخارجي بالجامعة.

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وأشارت إلى أنه كلما ظلّت الجامعة وفروعها تحت عبث وسطوة الحوثيين كلما أدى ذلك إلى فقدان مزيدا من المزايا التي تتمتع به الجامعة.

 

وتأسست جامعة العلوم والتكنولوجيا في عام 1994 ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في جميع فروعها (عددها 6) ما يقارب العشرين ألف طالب .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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