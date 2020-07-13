شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة نادرة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مع قائد عسكري يمني راحل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر أحد الناشطون المهتمون بالجانب التاريخي في صفحتة الشخصية الفيس بوك صورة للرئيس الفلسطيني الراحل في والى جانبه قائدعسكري يمني وكتب الناشر وراء كل صورة حكاية.

وقال شايف الحدي ان من الصور النادرة للزعيم العربي الراحل محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة المعروف بـ«ياسر عرفات»، ويُكنّى باسمه الحركي «أبو عمار»، رئيس منظمة التحرير الفلسطينيَّة.

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الصورة التقت له في مطار عدن الدولي عام 1982م بعد خروجه من العاصمة اللبنانية بيروت، كنتيجة لانهيار وقف إطلاق النارِ الذي أقرّته الأمم المتحدة وانتهى الحصار بخروج منظمة التحرير الفلسطينيَّة بالقوَّة من لبنان.

واوضح الحدي انه يظهر بجانب الزعيم ياسر عرفات، الراحل العميد ركن علي بن علي محمد الخيلي، مدير مكتب قائد القوى الجوِّيَّة والدفاع الجوي بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيَّة، كما حدثني المرحوم علي الخيلي عند تدوين وأرشفة تاريخ القوِّات الجوِّيَّة قبل وفاته في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012م.

• شايف محمد الحدي