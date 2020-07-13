شكرا لبحثكم عن خبر جبهة قانية تلتهم قيادات حوثية بارزة بينهم قائد العمليات الحربية والكبسي والمؤيد والشرفي والعشرات من المجندين .. أسماء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تلقت المليشيا الحوثية ضربة قاصمة بعد مصرع العشرات من القيادات الحوثية والعديد من المجندين في جبهات القتال المشتعلة في إقليم سبأ .
وقالت مصادر إعلامية السبت، إن القيادي الحوثي علي عبدالله الكبسي والذي رقته المليشيا إلى رتبة عقيد يشغل منصب عمليات المنطقه العسكريه السادسه لقي مصرعه .
وأكدت المصادر مصرع القيادي البارز في صفوف المليشيات المدعوم "عبدالملك طالب العياني" قائد العمليات الحربية في جبهه البيضاء قانيه مع مرافقيه.
وكما أكدت المصادر مقتل قيادات أخرى في المليشيا وتم : خيرالله المؤيد وعبدالله مانع كريش والقيادي فارع احمد سران مع مرافقيهم .
وخلال الايام القليلة الماضية، لقي القيادي على الرزامي والقيادي نزيه محمد الخيراني والقيادي والمشرف أبو طه حسين الشرفي مصرعهم في غارة جوية لطيران التحالف .
هذا ومنيت المليشيات الحوثيه خسائر بشرية فادحة خلال الشهرين الماضيين في صفوفها وهو ما دفع المليشيا بمحاولة استقطاب أطفال والمهمشين لسد العجز في صفوفها .
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