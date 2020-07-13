شكرا لبحثكم عن خبر أشهر فلكي يمني يتنبأ بالخطر و يطلق تحذير مما سيحصل في اليمن هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن طقس اليمن من السبت 11 يوليو لاسبوع و حالة ماطرة مرتقبه من الأربعاء القادم و يقول(( متوقع قلة الأمطار على مستوى اليمن في النصف الأول من الاسبوع مع الاشارة الى استمرار بعض الهطول الخفيف و المتوسط للأمطار الرعدية و التي يرافقها تدفق السيول على بعض المناطق في المرتفعات الجنوبية غربية والمرتفعات الشمالية غربية و اجزاء من الهضاب الداخلية القريبة منها واجزاء بسيطة من السواحل الغربية، وقد تسمح الفرصة بتشكل بعض الخلايا الماطرة خفيفة الى متوسطة على اجزاء بسيطة جدا من المناطق الشرقية، وبالنسبة للمناطق الصحراوية و الساحلية تسود أجواء صحوة الى غائمة جزئياً شديدة الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار و الاتربة في المناطق الصحراوية واجزاء من المناطق الساحلية خصوصا ارخبيل سقطرى وسواحل تعز ولحج.

وتابع "الشوافي" في النصف الثاني من الأسبوع وخصوصا من الأربعاء القادم 15 يوليو 2020 تحسن ملحوظ في هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة والتي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق حيث متوقع أن يغطي الهطول مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية خصوصاً الجنوبية غربية و كذلك الشمالية غربية و الهضاب الداخلية من عتق الى تعز الى صعدة وما بينهما من مناطق، و متوقع أن يتوسع الهطول ليشمل أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية بشكل عام، و اجزء بسيطة من الهضاب الشرقية.

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واختتم الفلكي عدنان الشوافي بالتحذيرات حيث دعى إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق و تدفق سيول و انخفاض الرؤية الأفقية، و نبه من درجات الحرارة العالية في المناطق الصحراوية و الساحلية، ودعى الصيادين و مرتادي البحر في السواحل الجنوبية و الشرقية وباب المندب لتوخي الحذر من إرتفاع هبات الرياح وإضطراب الموج، كما دعى لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.