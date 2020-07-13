التحالف: اعتراض صاروخين و6 طائرات مسيرة أطلقته المليشيا الحوثية بتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية" العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة .

وأوضح العقيد المالكى بحسب وكالة "واس"، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائى لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدنى ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف فى التصدى لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدى لها . وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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