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عدن - ياسمين التهامي - طالب عربي يحل معادلة فيزيائية معقدة حيرت العلماء 100 عام !

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جديد اب برس

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طالب عربي في حل معادلة فيزيائية شائكة، حيرت العلماء مئة عام، ليحصل على مقعد ضمن قائمة لأكثر 10 شباب تميزا في العالم لسنة 2020. ويدرس التونسي وسيم الذوادي ذو الـ23 عاما، الهندسة الميكانيكية في جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بسويسرا، وقد تألق في مسابقة عالمية بميادين الفنون والبحث العلمي، شارك فيها شباب من 120 دولة. وأوضح الذوادي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اللغز الذي فك أسراره يتعلق بظاهرة حجم فقاعات الهواء في السوائل التي تطفو على السطح، وفق قوانين الفيزياء. غير أن استثناءً حير العلماء منذ قرن من الزمن، إذ تنتفي هذه القاعدة في حال وجدت السوائل داخل أنابيب عمودية صغيرة الحجم، وهو ما يسعى العلماء لتفسيره منذ 100 عام. وقال الذوادي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تمكن من قياس ما يدور حول فقاعات الهواء داخل الأحجام الصغيرة، وإثبات أنها تطفو، لكن بسرعة صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا بعد مرور 55 سنة، وبذلك أثبت أن كل قوانين الفيزياء تعمل بشكل صحيح. ويرى الطالب التونسي أن هذه النتيجة من شأنها أن تسمح بتطوير تقنيات مقاومة الاحتباس الحراري، وتطبيقات في مجال الساعات التي تشتغل بفقاعات المياه، وغيرها من الاختراعات.