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عدن - ياسمين التهامي - وفاة عروس في ليلة زفافها لسبب لا يخطر على بال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" أن عروسا في مقتبل العمر توفيت فجأة، أثناء إقامة حفل زفافها في موسكو، لسبب لا يخطر على بال، الأمر الذي شكل صدمة للمدعوين والعريس السيئ الحظ. ووفقا للصحيفة، حصلت الوفاة المفاجئة بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف. وقالت إن الصبية المتوفاة كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات. وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف. لكنه اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات. وقال أقارب العروس الضحية، إنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلويات، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق. وأفادت وسائل إعلام روسية، أن عروسا تبلغ من العمر 25 عاما توفيت الليلة الماضية في موسكو خلال مأدبة زفافها، بعدما أصيبت الفتاة بعارض مفاجئ في حفل الزفاف، ولم يتمكن الأطباء الوافدون من مساعدتها وإنقاذ حياتها. ت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" أن عروسا في مقتبل العمر توفيت فجأة، أثناء إقامة حفل زفافها في موسكو، لسبب لا يخطر على بال، الأمر الذي شكل صدمة للمدعوين والعريس السيئ الحظ. ووفقا للصحيفة، حصلت الوفاة المفاجئة بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف. وقالت إن الصبية المتوفاة كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات. وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف. لكنه اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات. وقال أقارب العروس الضحية، إنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلويات، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق. وأفادت وسائل إعلام روسية، أن عروسا تبلغ من العمر 25 عاما توفيت الليلة الماضية في موسكو خلال مأدبة زفافها، بعدما أصيبت الفتاة بعارض مفاجئ في حفل الزفاف، ولم يتمكن الأطباء الوافدون من مساعدتها وإنقاذ حياتها.

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