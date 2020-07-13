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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد :شاهد بالفيديو.. الحوثي يجبر فتيات يمنيات على رقص "البرع" مع حشد من الرجال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ame width="640" height="360" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ـ وتعيد نشره قناة "يمن الغد" على اليوتيوب ـ رقص عدد من الفتيات اليمنيات وسط حشد من الرجال. وقال الناشطون" أن الفيديو يعود لفعالية حوثية بمحافظة حجة. وتظهر ثلاث فتيات يرقصن "البرع"، في ريف يمني، يخالطه صوت مزمار، وأصوات الرجال التي تشيد بما يحدث. ame width="640" height="360" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ـ وتعيد نشره قناة "يمن الغد" على اليوتيوب ـ رقص عدد من الفتيات اليمنيات وسط حشد من الرجال. وقال الناشطون" أن الفيديو يعود لفعالية حوثية بمحافظة حجة. وتظهر ثلاث فتيات يرقصن "البرع"، في ريف يمني، يخالطه صوت مزمار، وأصوات الرجال التي تشيد بما يحدث.

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