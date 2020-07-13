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عدن - ياسمين التهامي - مصادر سياسية مطلعة تكشف عن "3" مرشحين لرئاسة الحكومة القادمة..ومقترحات لتغيير نمط الحكم الرئاسي القائم في اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر سياسية مطلعة في الرياض ان ثمة مقترحات باعتماد بدايل وخيارات جديدة تتعلق بصيغة اكثر توسعا للمشاركة في اعلى سلطة تنفيذية في اليمن . واشارت المصادر في تصريحات لـ" اليمني اليوم " ان من ضمن الخيارات المطروحة تشكيل مجلس رئاسي يمثل فيه كافة المكونات السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية وتعيين رئيس حكومة توافقي منوهة الى أنه لم يتم تحديد شخصية بعينها لكن هناك اسماء مرشحة من قبيل المهندس " خالد بحاح" والدكتور " رشاد العليمي " الى جانب رئيس الوزراء السابق الدكتور " احمد عبيد بن دغر". من جهته اعتبر تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات ان تشكيل مجلس رئاسي يمثل كافة القوى السياسية هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق التوازن بين مصالح هذه القوى وحشد الدعم الكافي لبدء إعادة توحيد المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين. حينها، قد تحظى حكومة متماسكة أكثر بفرصة لتطوير القدرة المؤسسية وتأمين احتياجات السكان وتشكيل وفد تمثيلي لعقد مفاوضات مع جماعة الحوثيين المسلحة لإنهاء الحرب مصادر سياسية مطلعة في الرياض ان ثمة مقترحات باعتماد بدايل وخيارات جديدة تتعلق بصيغة اكثر توسعا للمشاركة في اعلى سلطة تنفيذية في اليمن . واشارت المصادر في تصريحات لـ" اليمني اليوم " ان من ضمن الخيارات المطروحة تشكيل مجلس رئاسي يمثل فيه كافة المكونات السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية وتعيين رئيس حكومة توافقي منوهة الى أنه لم يتم تحديد شخصية بعينها لكن هناك اسماء مرشحة من قبيل المهندس " خالد بحاح" والدكتور " رشاد العليمي " الى جانب رئيس الوزراء السابق الدكتور " احمد عبيد بن دغر". من جهته اعتبر تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات ان تشكيل مجلس رئاسي يمثل كافة القوى السياسية هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق التوازن بين مصالح هذه القوى وحشد الدعم الكافي لبدء إعادة توحيد المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين. حينها، قد تحظى حكومة متماسكة أكثر بفرصة لتطوير القدرة المؤسسية وتأمين احتياجات السكان وتشكيل وفد تمثيلي لعقد مفاوضات مع جماعة الحوثيين المسلحة لإنهاء الحرب

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