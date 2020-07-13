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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ... كمية التفاح التى أستقبلتة أسوق العاصمة صنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مدير مؤسسة الخدمات الزراعية المهندس عدنان حاشد أن المؤسسة شرعت بتنفيذ خطة تسويقية لبيع 30 ألف سلة تفاح تم شراؤها من مزارع محافظة صعدة بهدف تشجيع المزارعين على الاستمرار والتنوع في الإنتاج المحلي. مشيراً إلى أن التجار ساهموا في شراء 20 ألف سلة أخرى. ولفت حاشد إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من توجهات المؤسسة لدعم الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق بدلاً عن المنتجات المستوردة. وأشار إلى أن المؤسسة تسعى لتوسيع رقعة تسويق وبيع المحاصيل الزراعية النقدية عبر استحداث نقاط بيع جديدة في الأسواق والمولات التجارية المنتشرة في كافة مناطق ومديريات الأمانة مدير مؤسسة الخدمات الزراعية المهندس عدنان حاشد أن المؤسسة شرعت بتنفيذ خطة تسويقية لبيع 30 ألف سلة تفاح تم شراؤها من مزارع محافظة صعدة بهدف تشجيع المزارعين على الاستمرار والتنوع في الإنتاج المحلي. مشيراً إلى أن التجار ساهموا في شراء 20 ألف سلة أخرى. ولفت حاشد إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من توجهات المؤسسة لدعم الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق بدلاً عن المنتجات المستوردة. وأشار إلى أن المؤسسة تسعى لتوسيع رقعة تسويق وبيع المحاصيل الزراعية النقدية عبر استحداث نقاط بيع جديدة في الأسواق والمولات التجارية المنتشرة في كافة مناطق ومديريات الأمانة

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