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عدن - ياسمين التهامي - وصف أردوغان بالعثماني الخبيث فأحالتة النيابة إلى المحكمة بتهمة الإساءه إلى تركيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت النيابة العامة في بيروت الإعلامي اللبناني، نيشان، إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا. وحددت النيابة الثامن من أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان، وهو من أصول أرمنية، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية. وخلال إحدى حلقات برنامجه "أنا هيك" الذي يقدمه على فضائية "الجديد" اللبنانية، وصف نيشان الرئيس التركي، بـ"العثماني الخبيث"، منتقدا بشدة المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى. على إثر ذلك، أعلنت الخارجية اللبنانية أنها وجهت كتابا إلى وزارة الإعلام اللبنانية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الإساءة لتركيا ورئيسها خلال برنامج تلفزيوني. وقالت الخارجية في بيان لها إن السلطات التركية دانت ما جاء في الحلقة، وطالبت بـ"تدخل السلطات المختصة لضمان احترام الأصول على منصات وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها". وكان نيشان هاجم، أمس الجمعة، توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين يوم 24 يوليو الحالي. وغرد نيشان عبر حسابه على موقع "تويتر": "كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية يا_صوفيا إلى مسجد. الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان ت النيابة العامة في بيروت الإعلامي اللبناني، نيشان، إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا. وحددت النيابة الثامن من أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان، وهو من أصول أرمنية، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية. وخلال إحدى حلقات برنامجه "أنا هيك" الذي يقدمه على فضائية "الجديد" اللبنانية، وصف نيشان الرئيس التركي، بـ"العثماني الخبيث"، منتقدا بشدة المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى. على إثر ذلك، أعلنت الخارجية اللبنانية أنها وجهت كتابا إلى وزارة الإعلام اللبنانية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الإساءة لتركيا ورئيسها خلال برنامج تلفزيوني. وقالت الخارجية في بيان لها إن السلطات التركية دانت ما جاء في الحلقة، وطالبت بـ"تدخل السلطات المختصة لضمان احترام الأصول على منصات وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها". وكان نيشان هاجم، أمس الجمعة، توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين يوم 24 يوليو الحالي. وغرد نيشان عبر حسابه على موقع "تويتر": "كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية يا_صوفيا إلى مسجد. الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان

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