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عدن - ياسمين التهامي - شاهد"مخلوق غريب وغامض يحير السكان والخبراء بالهوية الغريبة شاهد الصور !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مخلوق غريب المظهر على شاطئ كوينزلاند حيرة الخبراء والسكان المحليين وتمت مشاركة صور المخلوق الغامض عبر "فيسبوك" وكتبت مستخدمة "فيسبوك" والتي عثرت على المخلوق الغريب خلال جولتها مخلوق غريب المظهر على شاطئ كوينزلاند حيرة الخبراء والسكان المحليين وتمت مشاركة صور المخلوق الغامض عبر "فيسبوك" وكتبت مستخدمة "فيسبوك" والتي عثرت على المخلوق الغريب خلال جولتها الرياضية الصباحية: "عثرت على مخلوق على الشاطئ، لا أعتقد أنه العنبر الذي يخرج من جوف حوت العنبر الذي يساوي ثروة" وتظهر الصورة المخلوق الذي يشبه الفقاعة على الرمل مع جلد رقيق وملامح غريبة. وتباينت الآراء حول هوية المخلوق حيث تساءل أحدهم: "هل هو كائن فضائي؟" بينما اقترح آخر: "هل يمكن أن يكون أرنب البحر. بحثت عن صوره وهناك بعض الصور اللطيفة الجميلة وأوضح عالم الأحياء البحرية بجامعة غريفيث، الدكتور أولاف مينيك، أن المخلوق البحري الغامض يمكن أن يكون من الغلاليات، والتي تعرف أيضا بالقميصيات، "ولكنها ليست الغلاليات التقليدية التي نعرفها عادة عند الغوص على طول الشواطئ الصخرية أو الشعاب المرجانية. يبدو أن هذا المخلوق هو أحد الذين شكلوا مستعمرة للعديد من الغلاليات الفردية''. وأضاف مينيك: بمجرد وصوله إلى الشاطئ، يبدو وكأنه سائل لزج ولكن في الماء نكتشف هيكله الأكثر تعقيدا". وتابع: "معظم الغلاليات الفردية هي في الواقع كائنات جميلة جدا، وتجمع ما بين الفقاريات واللافقاريات، وعلى الرغم من أنها لا تحتوي على فقرات من الناحية التقنية، إلا أنها تنتمي إلى مجموعة الحبليات (وهي مجموعة توصف في مرحلة التكوين الجيني بأنها تملك حبلا ظهريا وحبلا عصبيا ظهريا مجوفا)"

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