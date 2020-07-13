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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-07-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-7-2020? عاجل..هجوم جوي واسع للحوثيين على السعودية بصواريخ بالستية و"6" طائرات مسيرة والتحالف يصدر اعلان عاجل! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements التحالف العربي قبل قليل عن اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن و6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. ومثل الاستهداف الحوثي الجديد للسعودية هجوما واسعا باستخدام الصواريخ البالستيه والطائرات المسيرة. التحالف العربي قبل قليل عن اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن و6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. ومثل الاستهداف الحوثي الجديد للسعودية هجوما واسعا باستخدام الصواريخ البالستيه والطائرات المسيرة.

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