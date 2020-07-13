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عاجل..هجوم جوي واسع للحوثيين على السعودية بصواريخ بالستية و"6" طائرات مسيرة والتحالف يصدر اعلان عاجل!

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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-07-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-7-2020?

عاجل..هجوم جوي واسع للحوثيين على السعودية بصواريخ بالستية و"6" طائرات مسيرة والتحالف يصدر اعلان عاجل!

 

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جديد اب برس

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التحالف العربي قبل قليل عن اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن و6 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. ومثل الاستهداف الحوثي الجديد للسعودية هجوما واسعا باستخدام الصواريخ البالستيه والطائرات المسيرة.
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