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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " مصدر حكومي يكشف آخر تطورات ”مشاورات الرياض“ ونقاط الاتفاق والاختلاف.. شروط رئاسية ومطالب انتقالية !

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جديد اب برس

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مصدر حكومي يمني، الأحد 12 يوليو آخر مستجدات مشاورات الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتيا، مؤكدا انه لم يُحرز أي تقدم. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “الرئيس عبدربه منصور هادي اشترط لإنفاذ اتفاق الرياض إلغاء المجلس الانتقالي إعلان الإدارة الذاتية بالجنوب”. وأكد أن ”المجلس الانتقالي لم يقدم ضمانات لدمج قواته بالمؤسسات العسكرية بعد تشكيل الحكومة“، مشيرا الى أن المجلس ايضا يطالب بحصة الجنوب كاملة في الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه الرئيس هادي الذي يصر على منح الانتقالي أربع حقائب وزارية من حصة المحافظات الجنوبية فيما تذهب بقية الحقائب للمكونات الأخرى. وذكر المصدر، أنه تم الاتفاق على أن يشكل الحكومة الجديدة رئيسها الحالي معين عبدالملك إذا تم توقيع الاتفاق بصيغته المعدلة. يأتي ذلك في الوقت الذي واصل الانتقالي السيطرة على مؤسسات الدولة في سقطرى وإقصاء القيادات الحكومية، وكذا الاستمرار في احتجاز أموال البنك المركزي في عدن. وأعلنت كيانات سياسية واجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت تعليق أعمالهم الرسمية من قيادة السلطة المحلية، بكافة مؤسساتها ودوائرها غير الخدمية والعسكرية والأمنية؛ احتجاجاً على تهميش وإقصاء المحافظة من المشاورات المنعقدة حالياً في الرياض