شكرا لقرائتكم خبر عن اجتنبوها..اطعمة يتناولها الجميع يومياً بإستمرار تسبب ارتفاع السكر في الدم وقد تؤدي الى الوفاة..‘‘تعرف عليها‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتنبوها..اطعمة يتناولها الجميع يومياً بإستمرار تسبب ارتفاع السكر في الدم وقد تؤدي الى الوفاة..‘‘تعرف عليها‘‘

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أعراض السكري النوع 2 فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق والتبول أكثر من المعتاد. وقال الخبراء أنه ينبغي على مرضى السكري الحد من استهلاك الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمعجنات في نظامهم الغذائي، وفقا لموقع Diabetes.co.uk الطبي. مشيرين إلى أن هذه الأغذية تتميز بأنها غنية بالكربوهيدرات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم. وأضاف الخبراء “قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة في الاستغناء عن هذه الأطعمة تماما في نظامهم الغذائي، بينما قد يرغب البعض الآخر في بعض الأحيان بتضمين بعضها بين الحين والآخر. والمفتاح هو أن تكون قادرا على اختيار حد معقول يمكن الالتزام به”.ولكن جميع مرضى السكري مختلفون، وما يصلح لمريض قد لا يعمل بالضرورة لمريض آخر. ونصح الخبراء جميع مرضى السكري بإجراء فحص الدم قبل تناول الطعام، وبعد ساعتين من تناوله، وكذلك 4 ساعات بعد تناول الطعام أعراض السكري النوع 2 فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق والتبول أكثر من المعتاد. وقال الخبراء أنه ينبغي على مرضى السكري الحد من استهلاك الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمعجنات في نظامهم الغذائي، وفقا لموقع Diabetes.co.uk الطبي. مشيرين إلى أن هذه الأغذية تتميز بأنها غنية بالكربوهيدرات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم. وأضاف الخبراء “قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة في الاستغناء عن هذه الأطعمة تماما في نظامهم الغذائي، بينما قد يرغب البعض الآخر في بعض الأحيان بتضمين بعضها بين الحين والآخر. والمفتاح هو أن تكون قادرا على اختيار حد معقول يمكن الالتزام به”.ولكن جميع مرضى السكري مختلفون، وما يصلح لمريض قد لا يعمل بالضرورة لمريض آخر. ونصح الخبراء جميع مرضى السكري بإجراء فحص الدم قبل تناول الطعام، وبعد ساعتين من تناوله، وكذلك 4 ساعات بعد تناول الطعام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتنبوها..اطعمة يتناولها الجميع يومياً بإستمرار تسبب ارتفاع السكر في الدم وقد تؤدي الى الوفاة..‘‘تعرف عليها‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.