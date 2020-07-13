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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو :من شركة النفط اليمنية .. تصدر اعلان هام لجميع المواطنين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements شركة النفط اليمنية كشوفات بأسماء المحطات التابعة للشركة العاملة في نطاق امانة العاصمة والمحافظات “بنزين” ليوم الاثنين 13 يوليو 2020م . وقالت الشركة أن أسعار المشتقات النفطية كما يلي: – بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20لتر. – ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20لتر. وأشارت الشركة بأن اوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 3 عصرا إلى 7مساء. ودعت الشركة كافة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات على الرقم 01836552/3 شركة النفط اليمنية كشوفات بأسماء المحطات التابعة للشركة العاملة في نطاق امانة العاصمة والمحافظات “بنزين” ليوم الاثنين 13 يوليو 2020م . وقالت الشركة أن أسعار المشتقات النفطية كما يلي: – بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20لتر. – ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20لتر. وأشارت الشركة بأن اوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 3 عصرا إلى 7مساء. ودعت الشركة كافة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات على الرقم 01836552/3

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