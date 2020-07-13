بيان نقابي: وفاة 45 طبيبا يمنيا بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية

أعلن المكتب التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، وفاة 45 طبيب يمني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).



جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة نعت فيه الدكتور أحمد البركاني الذي وافته المنية (الخميس)في مدينة عدن متأثرا بإصابته بالفيروس.



وقال البيان إن البركاني هو "الشهيد رقم 45 من أعضائها ورموزها الأوفياء في مواجهة جائحة كورونا".



وحتى مساء السبت، سجل اليمن 1389 إصابة بفيروس كورونا، بينها 365 وفاة، و642 حالة تعاف، ولاتشمل الإحصائية مناطق سيطرة الحوثيين الذين يواصلون التكتم على الوباء في مناطق سيطرتهم.



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