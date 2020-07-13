شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيين يعدمون مواطن يمني أمام أسرتة في محافظة عمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادرمحلية في عمران ان ‏عناصر من ميليشيا الحوثي بقيادة القيادي فيشي زايد دوران اقدمت على قتل المواطن عبدالله صادق العصيمي أمام أسرته وأطفاله بعد اقتحام منزله بمنطقة "خيوان" التابعة لمديرية حوث بمحافظة ‎عمران.

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