اسم جديد ومفاجئ يطلقه اليمنيون على العملة الجديدة ويجري تداوله بشكل واسع في الاسواق المحلية

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت الأسواق اليمنية مؤخرا اسم جديد طرأ على العملة المحلية الجديدة لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين حيث يسمح بتداولها ولكن بعدما تقدت جزء من قيمها . وأكد مصادر محلية أن العملة الجديدة يطلق عليها اسم "القعيطي" فيما يطلق على العملة السابقة بالعملة القديمة . وبمجرد دخولك للمتأجر والسؤال عن سعر أي بضاعة يبادر البائع بسؤالك ( قديم والا قعيطي ) وفي حال كان الرد قديم يعطيك السعر المتعارف عليه وفي حال كانت العملة التي معاك جديدة ( قعيطي ) فإن يفرض سعر زيادة على السلعة ما بين 20 إلى 30 في المئة .

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