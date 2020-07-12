شكرا لبحثكم عن خبر لأول مره في اليمن .. مصنع ينتج مكيفات تبريد في هذه المحافظة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انتج مصنع بتريم بحضرموت مكيفات تبريد صحراوية لأول مره في اليمن .
حيث يتم فيه تجميع قطع غيار للمكيفات مستوردة من الخارج وإنتاج المكيفات .
ومن شأن هذا المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في اليمن أن يكون أحد مقومات الإنتاج والدخل القومي ويعزز قطاع الإنتاج في البلد .
ويمتلك اليمن عدة مصانع للالبان والأسمنت والمعلبات وبعض المنتوجات الأخرى ، التي تسهم في زيادة الدخل الوطني والقومي للبلد .
وتعتبر اليمن من الدول التي توفر فرص الاستثمار لرجال الاعمال .
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