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لأول مره في اليمن .. مصنع ينتج مكيفات تبريد في هذه المحافظة

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يزيد بن سلمان - شبوة - انتج مصنع بتريم بحضرموت مكيفات تبريد صحراوية لأول مره في اليمن .

حيث يتم فيه تجميع قطع غيار للمكيفات مستوردة من الخارج وإنتاج المكيفات .

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ومن شأن هذا المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في اليمن أن يكون أحد مقومات الإنتاج والدخل القومي ويعزز قطاع الإنتاج في البلد .

ويمتلك اليمن عدة مصانع للالبان والأسمنت والمعلبات وبعض المنتوجات الأخرى ، التي تسهم في زيادة الدخل الوطني والقومي للبلد .

وتعتبر اليمن من الدول التي توفر فرص الاستثمار لرجال الاعمال .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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