شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في اتصال هاتفي محافظ مأرب بوفاة نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر رئيس الجمهورية خلال الاتصال عن أحر التعازي وصادق المواساة لمحافظ مأرب وجميع أفراد أسرته الكريمة بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى امين سلطان العرادة، الذي وفاه الأجل اثر حادث مؤلم.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يعزي في اتصال هاتفي محافظ مأرب بوفاة نجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.