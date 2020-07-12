الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الطلاب اليمنيين من الجامعات الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أقام اتحاد الطلاب اليمن في الصين اليوم، حفل تخرج للطلاب اليمنيين الدارسين في الصين، دفعة جديدة من الطلاب اليمنيين من الجامعات الصينية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وخلال الحفل عبر القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة بلادنا في بكين، السفير احمد محمد جابر، عن تهانيه للخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، مشيدا بعمق العلاقات اليمنية الصينية، ومثمنا ما قدمته الصين من مساعدات سخية لبلادنا في مجال مكافحة فيروس كورنا كوفيد-١٩.

فيما أشاد السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ في كلمته، بالطلاب اليمنيين ونجاحهم الدائم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، معبرا عن أمله بنقل ما اكتسبوه من خبرات في مجال التحصيل العلمي في مختلف التخصصات الى اليمن.

وشملت الاحتفالية فقرات فنية، وأوبريت وطني للخريجين.