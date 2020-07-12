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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باسلامة يناقش مع الصحة تقديم الدعم للوقاية من كورونا لاستئناف الفصل الثاني بجامعة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، اليوم، خلال لقائه في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت مع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في وادي حضرموت الدكتور هاني العمودي، تقديم مكتب الصحة الرعاية الصحية وأدوات السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا لاستئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 - 2020م، المقررة في الـ 8 من شهر أغسطس القادم، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
كما تطرق اللقاء إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة وضمان إنعكاس ذلك بشكل إيجابي، وتواصل دعم الصحة للتعليم الجامعي بشكل عام والتعليم الجامعي الطبي بالمستشفيات التعليمية بشكل خاص، بهدف سلامة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والهيئات التدريسية المساعدة والطواقم الإدارية بالجامعات أثناء استئناف الفصل الدراسي الثاني.
وأشاد الوزير باسلامة، بالجهود التي يبذلها قطاع الصحة في مواجهة وباء كورونا وكافة المجالات الطبية والتوعوية والقضاء على الأوبئة والأمراض والحفاظ على الصحة العامة.
من جانبه وجه الدكتور العمودي، بصرف دفعه أولى من أدوات السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا للطواقم الأكاديمية والإدارية بجامعة سيئون.
حضر اللقاء أمين عام جامعة سيئون مدرك الجابري ومدير عام مكتب وزير التعليم العالي زايد بن شهاب.
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