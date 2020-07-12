أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 وهي كالتالي :

حلف حضرموت يؤيد كل الخطوات التي تنشد الحق والإنصاف لحضرموت وأهلها https://www.elyamnelaraby.com/489820/ صلة للتنمية وفاعل خير يقدمان 150 اسطوانة اكسجين لمكتب الصحة بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/489821/ الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر تناشد مجلس الأمن اتخاذ قرارات حاسمة لمنع كارثة "خزان صافر" https://www.elyamnelaraby.com/489828/ دولة الإمارات تغيث 2100 أسرة نازحة في الخوخة https://www.elyamnelaraby.com/489830/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/489841/ مقتل قائد كتائب الصماد الحوثي أبو حرب الشامي خلال مواجهات مع الجيش بمأرب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/489849 مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين بغارات للتحالف في ثلاث محافظات https://www.elyamnelaraby.com/489850/ التحالف يهاجم أهدافا للمليشيا في حرض بحجة https://www.elyamnelaraby.com/489855/ واشنطن تبدي إستعدادها المساعدة لحل أزمة خزان "صافر" https://www.elyamnelaraby.com/489870/ مجلس القضاء يقر عودة عمل المحاكم والنيابات وتوزيع المتخرجين من معهد القضاء https://www.elyamnelaraby.com/489872/ إرتفاع عدد حالات كورونا المؤكدة إلى 1465 حالة https://www.elyamnelaraby.com/489873/ الحكومة تدعو المنظمات الأممية إلى تسمية معرقلي العملية الإنسانية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/489877/

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