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عدن - ياسمين التهامي - نبوءة مثيرة لشاعر شهير قبل 55 سنة بشأن ‘‘تركيا’’ تحققت اليوم بحذافيرها.. شاهد ماذا قال فيها؟





مع فتح "آيا صوفيا" عادت إلى الأذهان نبوءة الشاعر والمفكر التركي الراحل نجيب فاضل، الذي تنبأ بعودتها لمسجد عام 1965. وفي نبوءته قال الشاعر: "أيها الشباب.. لا أدري إن كان ذلك اليوم أو غدا.. لكن آيا صوفيا سيفتح بكل تأكيد". وأضاف الشاعر التركي أن الذين يشككون في بقاء الأتراك في هذا الوطن.. يمكن أن يراودهم الشك أيضًا في إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة من جديد". وكتب ايضا: "إن آيا صوفيا سيفتح.. وسيكون افتتاحه مهيبا لدرجة أنه سيصدح من أبوابه المفتوحة بجميع المعاني التي تم تضييعها وهو يبكي كأسير برئ غارق في جراحه". وقد تحققت نبوءته بحسم القضاء التركي الذي أصدر قرارا بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، الذي قضى بتحويل آيا صوفيا في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف. وفي خطاب تاريخي ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أشار إلى مكانة آيا صوفيا بين الأدباء والشعراء. وعقب قرار القضاء التركي غرد الرئيس التكي رجب أردوغان، حيث دوّن على حسابه في تويتر بالعربية :" مبارك لكم جامع آيا صوفيا". كما كتب أيضا أردوغان :" " إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى".





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