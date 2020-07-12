شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـل : مصادر تفجر مفاجأة وتكشف عن لقاء مرتقب بين جباري والبخيتي على حدود مأرب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علم موقع .” مجتهد نيوز ” من مصادر موثوقة في مأرب أن نائب رئيس البرلماني اليمني عبد العزيز جباري تلقى اتصالًا مباشرًا من نائب رئيس مجلس الشورى بصنعاء والقيادي في جماعة الحوثي محمد ناصر البخيتي، حيث عرض الأخير على جباري اللقاء به.
وقالت المصادر، إن جباري وافق على القاء البخيتي أو أي مسؤول من جماعة الحوثي على حدود مأرب، لتباحث حول آلية مشتركة في مواجهة التحالف، أو التصالح مع الفصيل السياسي المناوئ للسعودية داخل معسكر الشرعية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وتأتي هذه الدعوة، في أعقاب إعلان جباري ترحيبه بخوض سلام مع الحوثيين، تزامنا مع أنباء تؤكد رغبه المستشار في العودة إلى صنعاء والانسلاخ من التحالف العربي، الذي أطلق عدة تصريحات يدين سلوك التحالف في التعامل مع اليمن.
وكانت انباء تحدثت عن تهديدات تعرض لها جباري من جانب السعودية تتوعده بالتصفية في حال قرر الفرار من مأرب إلى صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجـل : مصادر تفجر مفاجأة وتكشف عن لقاء مرتقب بين جباري والبخيتي على حدود مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.