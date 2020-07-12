شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـل : مصادر تفجر مفاجأة وتكشف عن لقاء مرتقب بين جباري والبخيتي على حدود مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم موقع .” مجتهد نيوز ” من مصادر موثوقة في مأرب أن نائب رئيس البرلماني اليمني عبد العزيز جباري تلقى اتصالًا مباشرًا من نائب رئيس مجلس الشورى بصنعاء والقيادي في جماعة الحوثي محمد ناصر البخيتي، حيث عرض الأخير على جباري اللقاء به.

وقالت المصادر، إن جباري وافق على القاء البخيتي أو أي مسؤول من جماعة الحوثي على حدود مأرب، لتباحث حول آلية مشتركة في مواجهة التحالف، أو التصالح مع الفصيل السياسي المناوئ للسعودية داخل معسكر الشرعية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتأتي هذه الدعوة، في أعقاب إعلان جباري ترحيبه بخوض سلام مع الحوثيين، تزامنا مع أنباء تؤكد رغبه المستشار في العودة إلى صنعاء والانسلاخ من التحالف العربي، الذي أطلق عدة تصريحات يدين سلوك التحالف في التعامل مع اليمن.

وكانت انباء تحدثت عن تهديدات تعرض لها جباري من جانب السعودية تتوعده بالتصفية في حال قرر الفرار من مأرب إلى صنعاء.