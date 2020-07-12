شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : بينهم قيادي كبير.. انشقاق عدد كبير من قوات الشرعية وإعلان إنضمامها لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي الانقلابية إنه وصل إلى مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال محافظة إب اليوم مجموعة من العائدين من صفوف العدوان (التحالف والحكومة) يتقدمهم القيادي في حزب الإصلاح محمد علي عامر ، حد قولها .

وأضافت أنه خلال الاستقبال بحضور عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية تقدمهم الشيخ ناجي وازع، ثمن عامر إعلان المجلس السياسي الأعلى العفو العام عن كل من أراد العودة إلى صفوفهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكدت بالقول :”دعا من لا يزالون يقاتلون في صفوف العدوان العودة إلى الوطن، في ظل تكشف المؤامرات والمطامع التي يسعى إليها آل سعود وآل زايد في اليمن”

وتابع “إن الوطن يتسع لكل أبنائه وأن التصالح والتسامح من شيّم الكرام ومن عادات الشعب اليمني” .. لافتاً إلى أن السلام والتوافق بين أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم هو الحل الكفيل بتجاوز ما يمر به الوطن من أزمات”

فيما أشاد الشيخ ناجي وازع بعودة مجموعة من أسماهم المغرر بهم إليهم الوطن والذين آثروا عدم الاستمرار مع من يرتكبون الجرائم البشعة بحق شعبهم ويدمرون الوطن ” حسب قوله.

انشقاق عدد كبير من قوات الشرعية



وقال “إن عبدالملك بدر الدين الحوثي حريص على أبناء اليمن، ولهذا صدر قرار العفو العام “.