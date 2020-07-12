شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات صادمه.. الخبير السعودي حسن الشهري يسبق الجميع ويكشف عن أول نتائج مفاوضات الرياض بين الشرعية والإنتقالي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي العميد حسن الشهري على محاكمة قيادات الجماعة الحوثية في مأرب وكذا الانباء التي تحدثت عن استهداف جباري. وقال الشهري في تغريده له على تويتر” ظهر في الايام الماضيه مسرحيتين استهداف جباري ومحاكمة قيادات المليشيات الانقلابيه الحوثيه في مأرب لتلميع صورة اخوان اليمن في الوقت الذي تجري فيه محادثات الرياض” . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واختتم تغريدته بالقول : ” هم لايدركون انهم يلعبون في الوقت الضائع بعد ان سقطت اخر اوراق التوت عن سوئتهم ،بعد ما ادركوا انه حصحص الحق وزهق الباطل” وهو ما اعتبر إشارة صريحة منه على إقصاء قيادات حزب الإصلاح من الحكومة المقبلة المزمع تشكيلها بين الشرعية والانتقالي الجنوبي .

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